Alle im Einsatz für ein Rennen

Die RV Dornbirn Mitglieder sind im Dauereinsatz für das diesjährige Zanzenbergrennen.

Bereits seit Wochen und Monaten laufen die Vorbereitungsarbeiten für das Rennen auf Hochtouren. „Nicht nur die Suche nach freiwilligen Helfern und großzügigen Sponsoren und Gönnern ist sehr zeitintensiv, auch das Organisatorische will gut geplant und umgesetzt sein“, betont Obfrau Angela Feurstein. So beschäftigt sich z.B. der Bautrupp mit der Konstruktion neuer Steilkurven – von der Idee, über den Entwurf bis zur Fertigstellung – alles wird von motivierten Vereinsmitgliedern gemacht. Der erste Prototyp steht bereits im Gelände.

„Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner und regionalen Fahrradproduzenten Kraftstoff werden zudem ganz besondere Pokale in Handarbeit für die Sieger am Zanzenberg hergestellt“, erklärt Jugendreferent Bernd Kaufmann. Und damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, wird vom Gastro-Team im Vorfeld mit lokalen und regionalen Lieferanten und Produzenten verhandelt, damit nicht nur beste, sondern auch heimische Ware angeboten werden kann. Auch die Jugend des Vereins ist immer mit großem Eifer dabei und packt fleißig mit an. Regelmäßige Sitzungen, unzählige Telefonate, Aufräum- und Vorbereitungsarbeiten und vieles mehr werden vom 10-köpfigen OK-Team gemeinsam mit vielen freiwilligen Helfern gestemmt, um auch das 23. Zanzenbergrennen professionell über die Bühne bringen zu können. Bernd Kaufmann dazu: „Dass sich der enorme Aufwand lohnt, zeigt das große Interesse an unserem Rennen. Wir sind stolz auf den guten Ruf, den wir uns als Veranstalter die letzten Jahre aufgebaut haben. Unsere Rennen sind nicht nur in Österreich beliebt, ja legendär, sondern haben sich weit über die Grenzen Europas hinaus weltweit einen Namen gemacht.“ Dafür sprechen auch wieder Anmeldungen aus Deutschland, Schweiz, Frankreich, Ungarn, USA, Israel und Südafrika.