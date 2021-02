Alle Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe im ZIMBAPARK ab 8. Februar wieder geöffnet

Bestens vorbereitet öffnen ab Montag, 8. Februar im SES-Shopping-Center ZIMBAPARK nach mehr als 40 Tagen Lockdown wieder alle Shops und Dienstleister.

Penibles Reinigen, Desinfizieren und bis zu 100 Prozent Frischluft in der weitläufigen Mall sind Teil des TÜV-AUSTRIA-zertifizierten Hygienekonzepts des ZIMBAPARK und sorgen für ein sorgenfreies Shopping-Vergnügen. Mit Ausverkaufs-Schnäppchen und topaktueller Frühjahrsmode stehen die Shops im Center mit vollen Warensortimenten bereit. Einige Gastronomiebetriebe bieten weiterhin die Abholung von Speisen und Getränken an. Die Geschäfte öffnen durchgängig von Montag bis Freitag von 9-19 Uhr, samstags bis 18 Uhr. Die Lebensmittelhändler sind meist schon früher geöffnet. Der ZIMBAPARK rechnet in den nächsten Wochen vor allem mit besonders hohen Einlösequoten bei ZEHNER-Geschenk-Gutscheinen.