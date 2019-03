Alle gemeinsam für Luca

Den Samstagsmarkt nutzten die Schüler der 1c-Klasse der MS-Hasenfeld zum Verkauf von Selbstgemachtem.

Lustenau. Am Stand der Mittelschüler der Klasse 1c tummelten sich die Marktgänger, jeder wollte sich mit dem Kauf eines selbstgebastelten Kleinods an der Aktion der Schüler beteiligen. Es wurde in den vergangenen Wochen fleißig gebastelt, nach Sponsoren gesucht, eine Oma hat gestrickt und gehäkelt, engagierte Eltern brachten vollen Einsatz, Kaffee gab’s von Amann, Saft von Krammel und Kuchen vom Hofer Beck. Seitens der Gemeinde setzten sich Theresia Schelling und Silvia Hagspiel-Eisenhofer ein, den Kindern einen guten Platz auf dem Kirchplatz zu besorgen. Das Ziel der Aktion: Finanzielle Hilfe für Mitschüler Luca und seine Familie.

Schon zum zweiten Mal wurde bei Luca (11) die Diagnose Leukämie gestellt, so Manuela Hagspiel. Ständig in Lebensgefahr, kräfteraubende Chemotherapien – Luca und seine Familie haben Schlimmes durchzustehen und können jede Hilfe gebrauchen. Wozu hat man Freunde, das fragten sich die Schulfreunde und legten los, ihrem kranken Klassenkameraden wenigsten finanziell unter die Arme zu greifen. Auch die Lehrerinnen der 1c Klasse setzten alle Hebel in Bewegung, um dem Projekt zum Erfolg zu verhelfen. Alle Verkaufsartikel am Stand wurden von Hand gefertigt, darunter Betonfiguren und Kräutersalz, Schlüsselanhänger, Geschenkkarten und Traumfänger. Hans, ein Mitglied des Krippenvereins beteiligte sich mit selbst geschnitzten Holzenten an der Aktion. Eine schöner Akt der gelebten Nächstenliebe und der Schritt in eine Richtung, die Wegweisend sein sollte.