Alle Frauen sind immer daheim

In der Galerie Hollenstein startete am Freitagabend eine Ausstellung mit Werken von Christine Lederer und A.M. Jehle.

Lustenau. Christine Lederer hat A.M. Jehle nie persönlich kennen gelernt und doch trieb es sie mit aller Macht dazu, die Künstlerin in der Galerie Hollenstein hochleben zu lassen. Kuratiert wird die Ausstellung, eine Kooperation mit dem Vorarlberg Museum und der Anne-Marie Jehle Stiftung Vaduz, von Kathrin Dünser und Claudia Voit. Bis zum 16. Dezember sind die Werke zu bewundern.

Ein Puppentheater in der Galerie