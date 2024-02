Alle drei Sonntagsspiele in der österreichischen Bundesliga im Liveticker

Im Liveticker: Alle drei Sonntagsspiele in der österreichischen Bundesliga

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

20. Spieltag

Der Liveticker vom Spiel Klagenfurt vs BW Linz

SK Austria Klagenfurt – FC BW Linz Sonntag

Der FC Blau Weiß Linz ist seit sechs Pflichtspielen gegen den SK Austria Klagenfurt sieglos (1U 5N), den bisher einzigen Sieg gegen die Kärntner feierten die Linzer im August 2018 in der 2. Liga.

Der SK Austria Klagenfurt punktete in dieser Saison der Bundesliga in 16 der ersten 19 Spiele (7S 9U) – erstmals so oft zum Vergleichszeitpunkt. Die Klagenfurter kassierten nur drei Niederlagen – in dieser BL-Saison nur das Führungsduo FC Salzburg und SK Sturm Graz weniger (je 2).

Der SK Austria Klagenfurt holte in dieser Saison der Bundesliga 30 Punkte aus den ersten 19 Spielen – erstmals so viele. Mit 30 oder mehr Punkten nach 19 BL-Spielen erreichten alle der 18 vorangegangenen Teams seit der Ligareform die Meistergruppe.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte 62% seiner Treffer in Hälfte 2 (16 von 26) – nur der SC Austria Lustenau (90%) mit einem höheren Anteil. Der FC Blau Weiß Linz erzielte 57% seiner Treffer in Hälfte 1 (12 von 21) – der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga.

Ronivaldo ist mit neun Scorerpunkten (6 Tore, 3 Assists) der Topscorer in den Reihen des FC Blau Weiß Linz. Der 34-jährige erzielte in dieser Saison der Bundesliga bereits fünfmal das 1:0 – so oft wie sonst nur Robert Zulj. In sieben Pflichtspielen gegen den SK Austria Klagenfurt (6 in der 2. Liga, 1 in der BL) traf er in zwei Spielen – beide Male zum 1:0 für sein Team (2019 für Lustenau, 2020 für Wacker Innsbruck).

Der Liveticker vom Spiel Tirol vs Sturm Graz

WSG Tirol – SK Sturm Graz Sonntag

Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga gegen die WSG Tirol keines der 11 Spiele (9S 2U). Der SK Sturm bestritt sonst nur gegen den SC Austria Lustenau so viele BL-Spiele ohne eine einzige Niederlage (15S 1U).

Der SK Sturm Graz verlor in dieser Saison der Bundesliga nur zwei der ersten 19 Spiele. Das gelang den Steirern in der Bundesliga-Historie zuvor nur 2022/23 (ebenfalls 2) und 1997/98, als sogar nur eine Niederlage im Vergleichszeitraum kassiert wurde.

Der SK Sturm Graz holte in dieser Saison der Bundesliga 18 Punkte aus den ersten neun Auswärtsspielen – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt seit der Ligareform. Der SK Sturm traf in 19 BL-Auswärtsspielen in Folge – erstmals in der 50-jährigen Bundesliga-Historie.

Der SK Sturm Graz erzielte die meisten Tore nach Standards (14), acht dieser 14 Tore erzielte der SK Sturm nach Ecken und damit bereits jetzt mehr als in der gesamten Vorsaison (6). Die Steirer erzielten drei der letzten fünf Tore gegen die WSG Tirol in der Bundesliga nach Standards (2 nach Ecken, 1 nach Einwurf).

Der SK Sturm Graz hatte 187 Hohe Ballgewinne (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga, und auch 364 Pressingsequenzen stellen den diesbezüglichen Bestwert dar. Das heißt, die Grazer erreichten durch ihr Pressing 364-mal, dass ein Spielzug des Gegners nur maximal drei Pässe hatte und noch in deren Hälfte endete. Die WSG Tirol kam auf 236 Pressingsequenzen – nur der SC Austria Lustenau (180) auf weniger in dieser BL-Saison.

Der Liveticker vom Wiener Derby: Rapid Wien vs Austria Wien

SK Rapid Wien – FK Austria Wien Sonntag

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit 12 Spielen gegen den SK Rapid ungeschlagen (3S 9U) – wie zuvor nur von 2001 bis 2005 (damals sogar 16 Spiele). Weiters blieb Austria-Trainer Michael Wimmer in seinen ersten vier BL-Spielen gegen Rapid ungeschlagen (2S 2U) – wie zuvor bereits Manfred Schmid (sogar in 5 – 1S 4U).

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit 11 Auswärtsspielen beim SK Rapid ungeschlagen (4S 7U) – das gelang nie zuvor einem Team gegen die Hütteldorfer in der Bundesliga-Historie. Die Wiener Austria traf in jedem dieser 11 Auswärtsspiele, was in der BL-Historie zuvor nur dem FAK selbst gelang (Nov. 2001 bis Nov. 2006 – ebenfalls 11). In 12 BL-Auswärtsspielen in Folge beim SK Rapid traf noch kein Team.

Der FK Austria Wien holte seit dem 0:0 im Hinspiel 22 Punkte – so viele wie im Vergleichszeitraum nur der FC Salzburg (ebenfalls 22). Die Austria verlor in der Bundesliga nur eines der letzten 11 Spiele – wie sonst nur der FC Salzburg.

Der SK Rapid erzielte in der Bundesliga seit dem 9. Spieltag (0:0 bem FAK) 18 Tore (wie Salzburg und Hartberg) – kein Team im Vergleichszeitraum mehr. Der FK Austria Wien kassierte seit Runde 9 nur fünf Gegentore – so wenige wie kein anderes Team.

Rapid-Trainer Robert Klauß bestreitet sein erstes Derby in der Bundesliga, bisher waren nur vier Trainer des SK Rapid in ihrem ersten BL-Derby gegen den FK Austria Wien erfolgreich – 1974 Ernst Hlozek, 1982 Rudolf Nuske, 1989 Hans Krankl und zuletzt 2016 Mike Büskens.

20. Spieltag

Cashpoint SCR Altach – TSV Hartberg 1:2 (1:0)

FC RB Salzburg – SC Austria Lustenau 7:0 (4:0)