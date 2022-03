Alle Achtung rocken die Remise

Bludenz. Bekannt für den Partyhit „Marie“ machen Alle Achtung mit ihrer „Liebe & Krawall“-Tour am Donnerstag, 7. April, auch in der Remise Halt.

Bereits zum zweiten Mal gastiert die Popband aus Thal in der Remise – das Live-Debüt ihres Partyhits „Marie“ gaben sie 2021 sogar in Bludenz. Trotz Pandemie schafften sie auch mit den Folgesongs „Sono il Destino“ und „Bowie“ den Durchbruch im gesamten deutschsprachigen Raum. Nach über 12 Millionen Streams, einer Gold- und Platin-Auszeichnung in Österreich und zahlreichen Auftritten in TV-Shows waren Alle Achtung bereits zwei Mal für den Amadeus Austrian Music Award nominiert.