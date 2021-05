All time Career Hit Leader

Joachim Frick schreibt Bundesliga-Geschichte.

Mit dem 456. Hit seiner Baseball Bundesliga (ehemals ABL bzw. BLA)-Karriere übernimmt Joachim Frick die Führung in der ewigen Bestenliste. Die Jagd nach dem Rekord begann 2009 als der bisherige Rekordhalter Heinrich Amadei (Vienna Bulldogs, Vienna Metrostars und Vienna Wanderers) seine eindrucksvolle Karriere beendete. Während Frick all seine Hits mit Holzschlägern erzielte, verbrachte Amadei den Großteil seiner Karriere in der Aluschläger-Ära.