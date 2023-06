Alkolenker mit 2,6 Promille fuhr rückwärts gegen Auto

Ein 55-jähriger führerscheinloser Autofahrer mit 2,6 Promille ist am Montagvormittag an einem Bahnübergang in Bludenz rückwärts gegen das Auto eines älteren Ehepaars gefahren.

Er hatte an der Schranke angehalten und setzte dann aus unbekannten Gründen zurück. Dabei fuhr er gegen das Auto des 82-Jährigen, parkte und flüchtete zu Fuß, so die Polizei. Die 77-jährige Beifahrerin des 82-Jährigen verfolgte ihn bis zu seiner Wohnung, wo ihn die Polizei kontrollierte.

2,6 Promille und kein Führerschein

Der 55-jährige PKW-Lenker ist nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Ein durchgeführter Alkomattest an einem geeichten Gerät ergab einen Messwert von 2,6 Promille.