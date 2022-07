Alkoholisierter 32-Jähriger randalierte am Friedhof

Weitere Sachbeschädigung

Im Zuge der eingeleiteten örtlichen Fahndung konnte aufgrund der genauen Personsbeschreibung der Zeugen ein schwer alkoholisierter 32-jähriger Mann angehalten und als Täter identifiziert werden. Ihm wird eine weitere Sachbeschädigung an einem Pkw, begangen am Vortag beim Parkplatz am Friedhof, zur Last gelegt. Aufgrund der starken Alkoholisierung war eine sofortige Einvernahme des Beschuldigten nicht möglich. Der 30-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.