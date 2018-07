Alkoholisiert SMS getippt: Vorarlbergerin landet mit Pkw in Baugrube

Dornbirn - Eine 45-jährige Pkw-Lenkerin ist am Montagabend auf der A14 in Dornbirn in eine Baugrube gefahren.

Am Montagabend fuhr eine 45-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der A14 von Bregenz kommend in Richtung Hohenems. Während der Fahrt war sie durch die Verwendung des Mobiltelefons (Schreiben einer WhatsApp) abgelenkt und fuhr bei der Baustelleneinfahrt im Bereich der Auffahrt Dornbirn Nord mit einer Geschwindigkeit von ca. 60 Studenkilometern geradeaus anstatt nach links der Umleitung folgend.