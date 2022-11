29-Jährige in Lustenau: Alkohol, Fahrerflucht, Sachbeschädigung

Am Dienstagabend wurde einer 29-jährigen Pkw-Lenkerin nach zahlreichen Vergehen der Führerschein abgenommen.

Diese flüchtete vor der Polizei, beschädigte dabei in der Reichsstraße zwei Verkehrsschilder und einen Zaun. Die Frau fuhr trotzdem weiter und konnte schließlich von der Polizei in der Reichsstraße, Höhe Hausnr. 53, angehalten und kontrolliert werden. Ein Alko-Test verlief positiv. Der 29-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.