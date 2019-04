Alko-Unfall in Götzis: Reifenspuren an der Hauswand

In der Nacht auf Sonntag ist in Götzis ein alkoholisierter 20-Jähriger Pkw-Lenker mit Probeführerschein schwer verunfallt.

Am Sonntag, den 14.4.2019, gegen 03.10 Uhr lenkte ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer den Pkw seiner Mutter in Götzis auf der Hauptstraße in Richtung Hohenems. Als Beifahrer führte er einen 20-jährigen Mann aus Götzis mit.