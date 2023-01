Alko-Lenkerin fährt Radfahrer um

Eine 51-Jährige verursachte am Samstagabend einen Unfall und flüchtete.

Am Samstag, gegen 18.35 Uhr, fuhr ein in Wolfurt wohnhafter, 35-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf der L 190 in Richtung Dornbirn Zentrum. Während der Fahrt wurde der Fahrradfahrer von einer nachfahrenden 51-jährigen Pkw-Lenkerin aus Dornbirn erfasst, auf die Motorhaube des Pkw geschleudert und stürzte nachfolgend auf die Straße.

Stark alkoholisiert

Die beteiligte Pkw-Lenkerin hielt ihren Pkw an der Unfallstelle an, stieg aus ihrem Pkw aus und verließ jedoch den Unfallort ohne dem Unfallopfer Hilfe geleistet und an der Unfallaufnahme mitgewirkt zu haben. Der Fahrradfahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades, nach seiner Erstversorgung durch Rettungskräfte des Roten Kreuz, in das Krankenhaus der Stadt Dornbirn überstellt. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die flüchtige Pkw-Lenkerin ausgeforscht werden. Die verantwortliche Lenkerin begab sich kurze Zeit nach dem Unfall mit ihrem Pkw selbständig auf die Polizeiinspektion Dornbirn. Auf der Polizeidienststelle wurde mit der Pkw-Lenkerin ein Alkoholtest durchgeführt, wobei eine starke Alkoholisierung festgestellt wurde.