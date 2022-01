Alko-Lenker ohne Führerschein verunfallt mit Pkw seiner Eltern

Stark alkoholisiert und ohne Lenkberechtigung streifte ein 37-jähriger Pkw-Lenker am Sonntagabend ein geparktes Auto.

Der stark alkoholisierte 37-Jährige ist nicht im Besitz einer Lenkberechtigung, nahm aber widerrechtlich den Pkw seiner Eltern in Betrieb und fuhr am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr auf der Lustenauer Schillerstraße in Richtung Ortszentrum. Dabei streifte er einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw, beide Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt.