Alko-Lenker greift Polizistin an - 27-Jähriger festgenommen

Am Sonntagmorgen ereignete sich in Feldkirch ein Vorfall, bei dem ein 27-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und eine Polizeistreife zu einer Verfolgungsjagd durch die Stadt zwang.

Der Mann war gegen 01.30 Uhr auf der L190 in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als sein unsicheres Fahrverhalten die Aufmerksamkeit der Beamten erregte. Trotz Aufforderung zum Anhalten ignorierte der Fahrer die Signale der Polizei und versuchte mit überhöhter Geschwindigkeit zu fliehen.

21-Jährige verletzt

Die Verfolgung endete in der Hohlen Gasse, wo der Flüchtende die Kontrolle über seinen Pkw verlor und seitlich gegen mehrere große Steine am Fahrbahnrand schleuderte. Bei dem Unfall wurde die 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt, während am Pkw Totalschaden entstand.