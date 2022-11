Alfons und Christine Noventa ehren Franz Grillparzer mit einer Hommage

150 Todestag: Das Künstlerehepaar Christine und Alfons Noventa präsentieren eine Hommage an den großen österreichischen Nationaldichter Franz Grillparzer

(Lochau) Den 150 Todestag von Franz Grillparzer nahmen Alfons und Christine Noventa von der Studiobühne Schönbrunn zum Anlass, dem großen österreichischen Nationaldichter das Theaterstück „Servus Kathi! Grüß dich Franz!“ zu widmen und ihm dadurch zu gedenken und ihn entsprechend zu würdigen. Die beiden gastierten am 9. November im Pfarrheim Lochau.

In exklusiver und schon beinahe privater Atmosphäre verstanden es die beiden Künstler ausgezeichnet, das Leben, Wirken und Schaffen, seine Liebeleien und Affären und nicht zuletzt auch das Sterben des großartigen Dichters, Komponisten und Menschen Franz Grillparzer dem Publikum näherzubringen. Dabei schlüpften die Darsteller in verschiedene Rollen, verwandelten mit einfachsten Mitteln ihr Erscheinungsbild, rezitierten Gedichte, lasen aus seinen Briefen vor und spielten verschiedene Stücke von Beethoven, Schubert und Grillparzer. Während Alfons Noventa sang, wurde er von seiner Frau Christine am Klavier begleitet. Die Darbietung war informativ, lehrreich, emotional und witzig zugleich.