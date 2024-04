Alexander Schallenberg zu sicherheitspolitischen Gesprächen in der Schweiz

Außenminister Alexander Schallenberg begibt sich zu sicherheitspolitischen Gesprächen in die Schweiz, wo Themen wie Neutralität und Cyber-Sicherheit im Mittelpunkt stehen.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist heute in die Schweiz. Sicherheitspolitische Fragen und speziell das Thema Neutralität werden im Fokus seiner Visite stehen.

Geplant sind ein Treffen Schallenbergs mit seinem Schweizer Amtskollegen Ignazio Cassis in Bern und ein Besuch des neuen Kommandos "Cyber" der Schweizer Armee in Freiburg, wo ein Austausch mit Experten und Entscheidungsträgern zum Bereich hybride Bedrohungen und Desinformation vorgesehen ist. Anlass des Treffens unter den beiden neutralen Ländern sei "die zuletzt aufgeflammte Neutralitätsdebatte in der Schweiz", hieß es im Vorfeld aus dem Außenministerium.