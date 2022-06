Alex Sutter rockt die Remise Bludenz

Bludenz. Am Freitag, 17. Juni um 20 Uhr, gastiert Alex Sutter gemeinsam mit ihrer Band in der Remise Bludenz und präsentiert ihr neues Projekt „Alices Garden of Music“.

Alex Sutter entführt in eine besondere Soundwelt, begleitet wird sie dabei von ihrer wunderbaren Band: Julian Bachmann (Schlagzeug), Andreas Amann (Kontrabass), Markus Holzmaier (Gitarre) und Gunnar Giesinger (Keyboard). „Alices Garden of Music” – so heißt das neue Bandprojekt und auch das neue Album von Alex Sutter. Das Mini-Album ist bei einem Livestream entstanden und beinhaltet alte sowie neue Songs rund um zwischenmenschliche Beziehungen, Alltagsgeschichten und selbst Erlebtes. Die musikalische Reise geht von Reggae bis Rock, von Funk bis Soul, gespickt mit emotionalen Solis und Alex Sutters typisch rauchiger Stimme.

„Ein großer Dank geht an den Hauptsponsor von Bludenz Kultur, die Sparkasse Bludenz, ohne deren Unterstützung solche großartigen Konzerte nicht möglich wären“, so Kulturamtsleiter Stefan Kirisits.

Die Vorarlberger Musikerin ist seit vielen Jahren eine Größe in der Vorarlberger Musikszene. 2021 durfte Alex Sutter sogar beim Abschiedskonzert von der legendären Band Opus als Support im Festspielhaus Bregenz auftreten.

Auch das Remise-Publikum darf sich auf einen feurigen Konzertabend freuen.

Fact-Box:

Alex Sutter – Alices Garden of Music

17.06.2022, 20 Uhr, Remise Bludenz

Eintritt: VVK 14 € / 16 € & AK 17 € / 19 €