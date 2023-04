Alex Rins holt sich den Moto GP Sieg in Austin

Alex Rins profitierte vom Ausfall von Pole-Mann Francesco Bagnaia und holte sich den Sieg beim Grand Prix der USA.

Francesco Bagnaia ging nach dem gestrigen Sieg im Sprint der Moto GP auch heute als Favorit in den Grand Prix der USA in Austin. Der Italiener startete bei etwas weniger hohen Temperaturen als am Vortag von der Pole Position. Dahinter gingen Rins, Marini, Alex Marquez um WM-Leader Bezzecchi ins Rennen.