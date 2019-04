Alex Rins erbt Sieg nach Marquez-Sturz

Mit einer Sensation endete der heutige GP von Amerika - nach Marquez-Sturz holte sich Alex Eins seinen ersten Moto GP-Sieg vor Valentino Rossi und Jack Miller.

Harter Kampf um den Sieg

11 Runden vor Schluss passierte dann das schier unmögliche – Marc Marquez stürzte und musste das Rennen vorzeitig beenden. Erstmalig sollte der Sieger auf dieser Strecke also nicht Marc Marquez heißen. Der Kampf um den Sieg zwischen Rossi und Rins spitzte sich in den letzten Runden immer mehr zu. 4 Runden vor Schluss übernahm Rins auf der Suzuki erstmals im Rennen die Führung. Rossi hatte in den letzten Runden nichts mehr entgegen zu setzten und musste sich mit dem zweiten Rang hinter Alex Rins zufrieden geben. Der Spanier jubelte somit über seinen ersten Sieg in der Moto GP. Auf dem dritten Rang landete Jack Miller, dahinter kam Andrea Dovizioso auf Rang vier.