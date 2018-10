Alex Beer liest in der Bücherei

Hohenems. Am Donnerstag den 18. November, liest Alex Beer im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Österreich liest. Treffpunkt Bücherei“ um 20 Uhr in der Bücherei Hohenems aus ihrem zweiten Krimi „Die rote Frau“.

Wien, 1920: Die Stadt von Kriminalinspektor August Emmerich ist ein Ort der Extreme, zwischen bitterer Not, politischen Unruhen und wildem Nachtleben. Während seine Kollegen den Aufsehen erregenden Mordfall an dem beliebten Stadtrat Richard Fürst bearbeiten, müssen Emmerich und sein Assistent Ferdinand Winter Kindermädchen für eine berühmte Schauspielerin spielen. Dabei kommen sie einem perfiden Mordkomplott auf die Spur. Es beginnt ein dramatischer Wettlauf mit der Zeit, der sie in die Abgründe der Stadt und deren Einwohner blicken lässt.