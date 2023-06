Alberweiler Kapitänin wechselt zur SPG Altach/Vorderland

Nächster Neuzugang bei der SPG SCR Altach / FFC Vorderland. Vera Ellgass stößt zur Spielgemeinschaft hinzu und wird in der Bundesliga mit der Nummer 20 auflaufen. Die Baden-Württembergerin machte in diversen Testspielen gegen Altach auf sich aufmerksam und überzeugte unlängst ebenso im Probetraining.



Dass der Sprung von einer unteren deutschen Liga in die österreichische Bundesliga gelingen kann, machte bereits Rieke Tietz vor. Diesem Vorbild möchte nun auch Vera Ellgass folgen. Bei ihrem Ex-Club Alberweiler trug die Stoßstürmerin die Kapitänsbinde, in der abgelaufenen Saison stand Vera 24-Mal in der Startelf. Lediglich zwei Spiele verpasste sie verletzungsbedingt, sechs Tore stehen der 1,77m großen Akteurin zu Buche.