Alarmfahndung in Götzis nach bewaffnetem Raubüberfall

Am Dienstagabend kam es in einem Sportwettenlokal in Götzis zu einem bewaffneten Raubüberfall. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gesucht wird ein maskierter Mann, etwa 1.70 bis 1.75 Meter groß mit einem grauen Kapuzenpullover, einer Blue Jeans, einer schwarzen Maske und schwarzen Sneakers mit weißer Sohle.

Der Mann war mit einem Messer bewaffnet und beging bei einem Sportwettenlokal in Götzis einen Raubüberfall. Zum Tatzeitpunkt befand sich ein Angestellter im Lokal - verletzt wurde niemand. Zum Tathergang ist bislang nichts weiteres bekannt.



Täterbeschreibung:

maskierter Mann

1.70 bis 1.75 Meter groß

Grauer Kapuzenpullover

Blue Jeans

Schwarze Sneakers mit weißer Sohle