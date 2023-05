Alarm im Spital, abgelaufene Impfdosen und teure Lebensmittel

Wie VOL.AT am Dienstag berichtet wurden im Landeskrankenhaus Bludenz mehrere Bedienstete von einem 24-jährigen Patienten mit gefährlichen Gegenständen bedroht, woraufhin das Krankenhauspersonal die Polizei verständigte. Der Mann ergriff durch das Fenster die Flucht, konnte allerdings nur wenig später von Beamten des EKO Cobra festgenommen werden. Über die Sicherheit in Vorarlbergs Landeskrankenhäusern und auch die wertvollen Corona-Impfdosen, die drohen auf dem Müll zu landen, spricht Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher am Dienstag in „Vorarlberg LIVE“.