Alamannen wieder auf gutem Weg

Im Alamannendorf Mäder nutzte man die Coronazeit um alles wieder auf neuen Stand zu bringen.

Mäder. Auch die Alamannische Brauchtums- und Kulturgemeinschaft in Mäder bekam die Auswirkungen der Pandemie zu spüren und so ist auch deren Vereinsleben mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Durch diesen Stillstand gab es, vor allem nach dem Brandfall im vergangenen Jahr, aber auch die Möglichkeit am Aufbau des Museumsdorfes zu arbeiten und so konnten die Alamannenfreunde die Einrichtung schon wieder gut herstellen.

Viel Zuspruch aus der Bevölkerung

Der Schock saß bei den Mitgliedern des Alamanischen Brauchtumsvereins zum Ende des vergangenen Jahres tief, als mitten in der Coronakrise zwei alkoholisierte Jugendliche ins Museumsdorf Mäder einbrachen und im Haupthaus ein Feuer entfachten, wobei das gesamte aus Holz bestehende Inventar sowie zahlreiche Felle und Decken verbrannten. Zwar konnten die Täter schnell ausgeforscht werden, doch der Schaden war dennoch erheblich, hatten die Vereinsbetreiber das Museum mit seinem Inventar über zehn Jahre lang mit viel ehrenamtlicher Arbeit aufgebaut. Die Alamannenfreunde nutzten dann aber die Coronazeit und machten sich wieder an den Aufbau der durch den Brand zerstörten Gegenstände. „Bis auf drei Bänke, die Ton-, Holzgefäße und Felle haben wir beinahe alles wieder hergerichtet. Die Brandspuren am Steher des Haupthauses werden wir wahrscheinlich belassen, da müssten wir ansonsten einiges an Substanz wegnehmen“ erklärt dazu Vereinsobmann Brandolf Höß. Kraft und Durchhaltevermögen erhielten die Mitglieder des Brauchtumsvereins auch durch zahlreiche Spende und Zuspruch aus der Bevölkerung.

Positiver Blick in die Zukunft