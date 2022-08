Alaba trifft und holt mit Real Madrid den UEFA-Supercup

Champions League Sieger Real Madrid holte sich mit einem verdienten 2:0-Sieg gegen Europa League Sieger Eintracht Frankfurt den UEFA-Supercup.

Heute Abend kam es in Helsinki zum Duell um den UEFA-Supercup. Dabei traf Champions League Sieger Real Madrid auf den Sieger der Europa League, Eintracht Frankfurt. Während die Madrilenen noch nicht in die Saison gestartet sind, kassierte Frankfurt zum Auftakt eine empfindliche 1:6-Pleite gegen Bayern München. Noch dazu musste Trainer Oliver Glasner auf Filip Kostic verzichten, der kurz vor einem Wechsel zu Juventus Turin steht.

Frankfurt verpasst Führung

Nach einer ruhigen Anfangsphase hatten die Franfurter die ersten guten Chancen, doch sowohl Lindström als auch Kamada scheiterten an Real-Schlussmann Courtois (12./14.). Auf der anderen Seite hatte Vinicius die größte Chance auf das 1:0, doch Tuta rettete für den geschlagenen Trapp auf der Linie (17.). In weiterer Folge flachte die Partie etwas ab und die Chancen wurden weniger. So war es wenig verwunderlich, dass der erste Treffer nach einer Standard-Situation fiel. Nach einem Eckball kam der Ball über Benzema und Casemiro zu David Alaba, der den Ball zum 1:0 über die Linie drückte. Frankfurt-Keeper Trapp sah dabei nicht ganz glücklich aus, nachdem er zuvor noch gegen Vinicius sehenswert zum Eckball klärte.

Benzema macht alles klar

Mit der Führung im Rücken war Real Madrid auch in der zweiten Halbzeit das bessere und gefährlichere Mannschaft: Bereits in der 55. Minute verhinderte Trapp gegen Vinicius den nächsten Gegentreffer, nur fünf Minuten später scheiterte Casemiro an der Latte. In der 65. Minute war es aber soweit und Benzema erhöhte von der Strafraumgrenze auf 2:0.

In den restlichen Minuten spielte Real den Sieg souverän nach Hause. Frankfurt hatte am heutigen Abend nicht die Mittel, um die Defensive rund um David Alaba in der Schlussphase noch einmal in Gefahr zu bringen. So blieb es beim verdienten 2:0-Sieg von Real Madrid, das sich damit den nächsten Titel sicherte.