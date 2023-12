Aktuelle Situation belastet Göfner Finanzen

Die Göfner Gemeindevertretung hat in ihrer jüngsten Sitzung den Voranschlag für das kommende Jahr beschlossen.

Dabei wurde das Budget in Göfis aufgrund der aktuellen Lage wie bereits in den vergangenen Jahren mit größter Sorgfalt und Bedacht erstellt, wie auch Bürgermeister Thomas Lampert anmerkt. „Bei einem Gesamtbudget von rund 12 Millionen Euro haben wir Mehraufwendungen gegenüber dem Budget 2023 von ca. 1,9 Millionen Euro, die sich aus Beträgen auseinandersetzen, wo wir nur bedingt Einfluss haben, wie etwa dem Spitals- und Sozialfonds, dem Zinsaufwand oder dem Personalaufwand“, erklärt der Göfner Gemeindechef. Lampert sieht dabei das Problem vor allem darin, dass den Gemeinden immer mehr Aufgaben und Richtlinien/Standards vorgeschrieben werden, die finanzielle Abgeltung allerdings nicht im selben Ausmaß erfolge.

So stehen auch im Voranschlag von Göfis für das kommende Jahr Mehrausgaben von 1,9 Millionen Euro nur Mehreinnahmen von rund 750.000 Euro gegenüber. „Das heißt, dass wir gezwungen sind, einen Teil des laufenden Haushaltes mit einem Darlehen zu finanzieren“, erklärt Bürgermeister Lampert. Auch die Investitionen für 2024 wurden auf das Notwendigste beschränkt und betragen rund 1,07 Millionen Euro, wobei weitere Maßnahmen am neuen Sporthaus oder das Löschfahrzeug für die Feuerwehr die größten Posten sind. Damit wird auch der Schuldenstand der Gemeinde am Ende des kommenden Jahres um 1,4 Millionen Euro steigen.