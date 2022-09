Aktivwochen waren wieder ein voller Erfolg

Auch in diesem Jahr wurde bei den Aktivwochen in Mäder eine bunte Palette an sportlichen und informativen Kursen angeboten.

Mäder. In jedem Jahr kurz vor Schulbeginn zählen die Aktivwochen in Mäder zu den Highlights bei den Kindern und Jugendlichen. In diesem Jahr konnte dabei das Kursangebot von einer auf rund vier Wochen ausgeweitet werden.

Erlebnisreicher Tag auf dem Ponyhof