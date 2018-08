Aktivwoche mit buntem Programm

Die Mäderer Aktivwoche findet dieser Tage bereits zum 24. Mal statt und bietet auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm.

Mäder Jedes Jahr vor Schulbeginn findet die “Mäderer Aktivwoche” statt und in Zusammenarbeit mit Mäderer Vereinen bietet die Gemeinde ein Programm für Kinder von 4 bis 14 Jahren an. Die Teilnehmer haben dabei in den verschiedenen Kursen und Programmen die Möglichkeit sich sportlich zu betätigen, neue Vereine kennenzulernen oder ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Abwechslungsreiches Programm für die Teilnehmer

Rund 30 Kurse standen dabei in diesem Jahr im Angebot der Aktivwoche und das Programm ist wieder abwechslungsreich und für jeden sollte was dabei sein. Highlights dabei die Kurse Pizza backen am Lehmofen und die Erlebnistage am Ponyhof. Neu in diesem Jahr ist der Kurs „Stampin‘ up“, bei welchem einzigartige Stempelsets in exklusiven Farbfamilien für Karten, Geschenksverpackungen, Fotoalben und sonstige Projekte hergestellt werden. „Es freut uns, dass auch in diesem Jahr 140 Kinder das kunterbunte Angebot der Aktivwoche nützen“, zieht Marina Al-Maliki vom Gemeindeamt bereits ein positives Resümee.

Vereinsmesse und Schnitzeljagd