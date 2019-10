"Aktivster" Partner für FC Mohren Dornbirn

Eine Dornbirner Immobilien-Firma unterstützt die Rothosen

Seit sieben Jahren unterstützt Domig Immobilien mit der Zentrale in Dornbirn Moosmahdstraße 42 den Traditionsverein FC Mohren Dornbirn. Nach Gesprächen mit Domig Immobilien Geschäftsführer Hubert Domig und seinen Söhnen Marc Domig und Andreas Domig ist es FC Mohren Dornbirn Geschäftsführer Andreas Genser gelungen, die Firma künftig als neuen Premiumsponsor willkommen zu heißen. „Uns gefällt es ganz besonders, dass der FC Mohren Dornbirn auf Amateurbasis in der 2. Liga mit vielen Eigenbauspielern in der Startaufstellung spielt und seinen eingeschlagenen Weg auf gesunden Beinen ohne wenn und aber fortsetzt. Es ist ein Geben und Nehmen und der Klub macht zukunftsorientiert das Richtige. Eine längerfristige ausgezeichnete Zusammenarbeit wie es schon in den letzten Jahren war, wird von allen beiden Seiten angestrebt“, sagt Domig Immobilien Geschäftsführer Hubert Domig. Natürlich, wenn es die Zeit erlaubt, ist der Firmeninhaber und seine beiden Söhne auch bei den Heimspielen auf der Birkenwiese anzutreffen. Werbung macht Domig Immobilien mit Sitz in Dornbirn im Stadion Birkenwiese mit Transparenten hinter dem Tor und seitlich des Spielfeldes. „Nach dem Aufstieg in die 2. Liga klappt es sportlich gesehen sehr gut und wir wünschen der Mannschaft und dem Traditionsklub nur das Allerbeste“, so Andreas Domig.