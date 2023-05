Aktiver April für den Mountainbike-Nachwuchs

Trainingslager, Vereinstraining und jede Menge Rennen hieß es für den RV Dornbirn Mountainbike-Nachwuchs.

Dornbirn. Mit April starteten die motivierten Mountainbikerinnen und Mountainbiker ehrgeizig in die neue Bike-Saison. So stand zunächst ein Trainingslager in Finale Ligure auf dem Programm, bei dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer intensiv auf die anstehende Saison vorbereiteten. Mehr als 60 Vereinsmitglieder nahmen am heurigen Trainingslager des RV Dornbirn teil. Neben den Landeskader-Athleten fuhren Kinder ab der Altersklasse U13 beim Bike-Training zu Beginn der Saison mit. „Erstmals waren auch einige Trainer mit jüngeren Nachwuchs-Bikern dabei und absolvierten täglich dem Alter entsprechende Touren, bei denen man nicht nur mit den fantastischen Trails, sondern auch mit der traumhaften Landschaft und herzlichen Bevölkerung Bekanntschaft machte“, so RV Dornbirn-Obmann Alexander Bösch.