Aktive Bludenzer Radsportler

Bludenz (dk). Eine positive Bilanz konnte der ÖAMTC Radfahrclub Sparkasse Rätikon Bludenz mit den beiden Sektionen Renn- und Breitensport sowie BMX bei der kürzlich stattgefundenen Generalversammlung ziehen.

In ihren Wortmeldungen stehen sowohl Bürgermeister Mandi Katzenmayer als auch Vizebürgermeister Mario Leiter zum BMX-Sport in Bludenz und werden bestrebt sein, die Standortfrage an der Rungelinerstraße optimal zu lösen. Mit einem gemütlichen Hock und einem positiven Blick in die Zukunft klang die 68. Generalversammlung der Radsportler harmonisch aus.