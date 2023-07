Aktiv gestalten, anstatt nur über Probleme zu klagen

Der neue IV-Präsident Elmar Hartmann war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Elmar Hartmann (53), der derzeitige Geschäftsführer von Gantner Electronic in Nüziders, ist zum neuen Präsidenten der Industriellenvereinigung Vorarlberg gewählt worden. Er tritt die Nachfolge von Martin Ohneberg (52) an, der nach acht Amtsjahren nicht mehr zur Wahl stand. Bei "Vorarlberg LIVE" betont Hartmann, dass es ihm darum gehe, aktiv zu gestalten, anstatt nur über Probleme zu klagen.

Viele Themen, die Aufmerksamkeit benötigen

"Es gibt eine Vielzahl an Themen, die unsere Aufmerksamkeit benötigen, darunter Infrastruktur, qualifiziertes Personal, Bildung, Innovation und Technologie", erläutert Hartmann. Der drängendste Aspekt sei allerdings der Bedarf an Arbeitskräften. Um diesem entgegenzuwirken, sieht Hartmann nicht nur die lokale Ausbildung als Lösungsansatz, sondern betont auch die Notwendigkeit des qualifizierten Zuzugs. Er fordert, dass bürokratische Hürden nicht das erste Hindernis für Zuwanderer sein sollten.

Darüber hinaus müsse dafür gesorgt werden, dass sich ausländische Arbeitskräfte in Vorarlberg wohlfühlen. Hartmann betont, dass die Unterstützung der Bevölkerung vorhanden sei: "Eine von uns in Auftrag gegebene Umfrage hat gezeigt, dass sieben von zehn Vorarlbergern den Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte als wichtig für Wirtschaft und Wohlstand ansehen. Das sollte ein deutliches Signal an die Politik sein."