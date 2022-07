Aktiv gegen Vandalismus

Im Zuge der „Machwas-Tage“ fand im „dô“ ein Vandalismus-Präventionsworkshop statt.

Lustenau Frage und Antwort stand Polizist Tobias Wolf von der Polizeiinspektion Lustenau den Jugendlichen des Poly Bregenz vergangene Woche. Die Schüler haben im Zuge der „Machwas-Tage“ den Vandalismus-Präventionsworkshop im dô in Lustenau besucht und dabei Interessantes erfahren.

Jugendliche aufklären

Was geschieht, wenn man eine nicht dafür vorgesehene Wand besprayt? Einen Sichtschutzwand beschädigt oder etwas anderes kaputt macht? Und was versteht man überhaupt unter Vandalismus? Polizist Tobias Wolf erzählte den interessierten Jugendlichen aus seinem Alltag und klärte sie dabei auf, mit welchen Strafen man bei Sachbeschädigungen zu rechnen hat. „Wir von der Polizei wollen aufklären, damit es erst gar nicht mehr zu Zerstörung von öffentlichem Eigentum kommt“, sagte er. Denn man sollte immer bedenken, dass irgendjemand für die Schäden aufkommen oder diese wieder reparieren muss. „Wir haben immer wieder mit Graffiti-Vorfällen, achtlos weggeworfenem Müll und Sachbeschädigungen zu tun“, sagte Jasmin Bortolotti von der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Lustenau. Workshops in diese Richtung sollen entgegenwirken.

Attraktive Angebote schaffen

„Wir klären gerade ab, wo wir weitere Graffiti-Wände in Lustenau den Graffiti-Künstlern zur Verfügung stellen können“, so Bortolotti. „Dort werden sie einen Platz haben, an dem sie legal sprayen dürfen.“ Die Jugendlichen aus der Polytechnischen Schule in Bregenz lauschten gespannt den Erzählungen von Polizist Wolf. Im Zuge des zweitägigen Workshops informierten in einem ersten Teil Jugendarbeiter und Polizei die Schüler, was man unter Vandalismus versteht. Im zweiten Teil, der eine Woche später stattfindet, dürfen die Schüler selbst sprayen und erhalten Tipps und Tricks von Künstler Francois Ferst.

