aktionstheater ensemble bringt "lonely ballads" nach Wien

Nach Corona-bedingter Absage hoffe man, die "lonely ballads" im Herbst dann auch in Vorarlberg zeigen zu können.

Mit einer Doppel-Uraufführung kommt das aktionstheater ensemble in knapp zwei Wochen nach Wien: Nachdem die in Vorarlberg geplanten Vorführungen von "lonely ballads: EINS" und "lonely ballads: ZWEI" aufgrund eines Corona-Verdachtsfalles im Team, der sich nicht bestätigt hat, aus Sicherheitsgründen abgesagt wurden, bringt man die neuen Produktionen von Martin Gruber nun am 16. Juni ins Werk X. Dort stehen sie bis 21. Juni als Doppelvorstellungen am Programm.