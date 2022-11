Aktionstag Ausforstung auf der Ruine

Wie in jedem Jahr wird die Burgruine Neuburg von unnötigem Bewuchs befreit.

Koblach . Auch in diesem Jahr wird die Zeit vor dem ersten Schnee genutzt, um die Sicht auf die Ruine Neuburg zu verbessern und zu erhalten. Bei einem Aktionstag Ausforstung werden am kommenden Samstag Sträucher geschnitten und Efeu von den restaurierten Mauern entfernt.

„Jedes Jahr müssen Bereiche des Schlosshügels und restaurierte Mauern von Bewuchs und Efeu befreit werden. Dies ist notwendig, um die Sicht auf die Ruine zu erhalten und die Mauern vor Bewuchs-Schäden zu bewahren“, erklärt dazu Reinhard Sonderegger von der Initiative Neuburg. Dazu haben im vergangenen Jahr bereits rund 20 Freiwillige bei einem Aktionstag zur Ausforstung mitgeholfen und diese große Bereitschaft ermutigt die Initiatoren, auch heuer wieder einen Aktionstag durchzuführen. Am kommenden Samstag, 19. November von 10 bis 16 Uhr, können freiwillige Helfer einen wertvollen Beitrag zum Erhalt und zur Pflege des Natur- und Kulturjuwels in Koblach beitragen.

Gemäß dem Motto „erhalten und pflegen“ werden neben den laufenden Renovierungsarbeiten an der Burgruine Neuburg auch jährlich Pflegemaßnahmen auf dem Schlosshügel und rund um die Burg getätigt. Neben dem Entfernen von Sträuchern wird auch besonders darauf geachtet, dass der Efeu komplett entfernt wird, da dieser sehr hartnäckig ist. „Efeu und Burgmauern geben zwar ein romantisches Bild, aber der Efeu entzieht dem Mauermörtel den Kalk und mit der Zeit bröselt dieser wie Sand. Wasser und Eis würden dann mit der Zeit die Mauer zerstören“, so Initiator Reinhard Sonderegger. Dazu werden auch die Sichtachsen in jedem Jahr versucht so gut wie möglich freizuhalten. Freiwillige Helfer sind nun am kommenden Samstag am Schlosshügel zum Erhalt und zur Pflege rund um die Burgruine Neuburg willkommen. Interessierte können sich gerne bei Reinhard Sonderegger unter 0664 73117440 oder sonderegger.reinhard@aon.at melden. MIMA