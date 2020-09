"Aktionismus wäre fehl am Platz"

Feldkirchs Stadtbaumeister Gabor Mödlagl zum abgelehnten FLACH-Projekt.

Mödlagl: In der Klarheit des Ergebnisses für mich überraschend, ja. Die Gründe werden wohl vielschichtig sein, aber ich befürchte, man hat die Stimmung in der Bevölkerung unterschätzt, vor allem aber auch die Beteiligung vernachlässigt.

Mödlagl: Keineswegs. Denn unabhängig vom Votum in Liechtenstein sind die Bahnhaltestellen in Gisingen und Altenstadt zu sanieren und zu verbessern, wie das geplant war, und der neue Standort in Tosters ist – auch unabhängig von FLACH – weiterzuentwickeln. Dafür werden aber weitere Gespräche mit den ÖBB und dem Verkehrsministerium erforderlich sein. Denn fest steht, dass eine Überarbeitung der Verkehrsinfrastruktur im Dreiländereck Schweiz/Vorarlberg/Liechtenstein jedenfalls weiter voranzutreiben ist. Dazu gehört selbstverständlich auch die weitere Arbeit am Stadttunnel.