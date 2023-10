Mit der Aktion "Skikids" will man Kindern in Niederösterreich den Einstieg in Skifahren ermöglichen.

Mit der Aktion "Skikids" will man Kindern in Niederösterreich den Einstieg in Skifahren ermöglichen. ©APA/EXPA/JOHANN GRODER (Sujet)

Sport.Land.Niederösterreich lädt auch 2023 wieder 800 Kinder zum Einstieg ins Skivergnügen ein.

Gemeinsam mit dem NÖ Landesskiverband und dem NÖ Landesskilehrerverband geht die Aktion "Skikids" in die bereits 17. Runde. Mädchen und Buben im Alter von fünf bis zehn Jahren (Alpin) bzw. von acht bis zwölf Jahren (Snowboard) soll damit der Einstieg in den Wintersport erleichtert werden. Das Angebot gilt für Kinder mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich.

Aktion "Skikids" in Wintersportgebieten in Niederösterreich

"Skikids 2023" richtet sich ausnahmslos an Anfänger ohne alpine Vorkenntnisse in der jeweiligen Sparte Ski oder Snowboard. Die Aktion umfasst einen kostenlosen Zwei-Tage-Einsteigerkurs, geleitet von geprüften Skilehrern. Mittagessen und Mittagsbetreuung sind inklusive.

Kurse finden am 9. und 10. Dezember statt

Die Kurse finden am 9./10. Dezember in Lackenhof auf dem Ötscher, Hochkar, in Annaberg, St. Corona am Wechsel, Mönichkirchen, Karlstift, auf dem Jauerling, in Hollenstein, Puchberg am Schneeberg sowie Mitterbach statt. Als Ersatztermin ist der 16./17. Dezember festgelegt. Mehr als 800 Plätze sind zu vergeben.

Kinder für Wintersport begeistern

"Es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir unsere Kinder für den Wintersport begeistern und die Familien dabei unterstützen. Das große Ziel ist es, dass jedes Kind in Niederösterreich die Möglichkeit hat, Skifahren oder Snowboarden zu lernen", hielt der für Sport zuständige LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) in einer Aussendung fest. Vor allem die Preisexplosion mache das Pistenvergnügen für viele Familien unleistbar. "Hier setzen wir an und ermöglichen mehr als 800 Kindern zwei kostenlose Skitage inklusive Einsteigerkurs und Verpflegung sowie eine kostenlose Saisonkarte nach einem weiteren Besuch im gleichen Skigebiet."