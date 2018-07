Aktion für eine saubere Innenstadt

Bludenz. Mit einer speziellen Aktion möchte die Stadt Bludenz zusammen mit dem Stadtmarketing Bludenz und der Wirtschaftsgemeinschaft Bludenz auf die Abfallproblematik in der Innenstadt aufmerksam machen.

„Die Fußgängerzone mit ihren Geschäften und Lokalen ist ein Aushängeschild der Stadt Bludenz. Daher ist es wichtig, dass wir diesen Stadtteil auch dementsprechend behandeln und dafür Sorge tragen, dass er für alle lebenswert bleibt“, so Bürgermeister Mandi Katzenmayer. Stadtmarketing-Geschäftsführerin Wiebke Meyer pflichtet dem bei: „Wenn jeder »Vor seiner eigenen Haustüre« für Ordnung sorgt und so einen Beitrag leistet, dann kann gemeinschaftlich die Situation in der Innenstadt verbessert werden.“ Und auch WIGE-Obmann Hanno Fuchs steht hinter der gemeinsamen Aktion. „Eine saubere und aufgeräumte Innenstadt bringt nicht nur den BewohnerInnen eine gesteigerte Lebensqualität, sondern auch den GeschäftsinhaberInnen gepflegte Verkaufsflächen“, so Fuchs.