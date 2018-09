„Aktion Demenz“ Tage in Bludenz

Bludenz. Der Welt-Alzheimertag findet heuer am Freitag, 21. September 2018 stattt.

Um die Öffentlichkeit auf die Situtation von Menschen mit Demenz aufmerksam zu machen, gibt es schon seit 1994 in aller Welt vielfältige Aktivitäten dazu. Auch in der Modellregion Bludenz wartet auf Interessierte ein informatives Programm.

Aktuellen Zahlen zufolge leben in Österreich rund 130.000 Menschen mit einer Form von Demenz. Bedingt durch den demografischen Wandel wird die Krankheit auch in den kommenden Jahren weiterhin auf dem Vormarsch sein. Umso wichtiger ist es daher, aktiv darauf aufmerksam zu machen und Betroffene sowie deren Angehörige vermehrt in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken.