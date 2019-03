Aktion Demenz präsentiert innovative Projekte in Betreuung und Pflege

Bregenz – Damit junge Menschen während ihres Praktikums in der Hauskrankenpflege oder in einem Heim vom Fachpersonal aufmerksam und gut betreut und angeleitet werden können, stellen Land und Gemeinden für diese Praxisanleitung zusätzliche Mittel zur Verfügung.

Pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen steht in Vorarlberg ein Netz an Unterstützungsangeboten zur Verfügung. Über 80 Prozent der Betroffenen können dadurch zu Hause in vertrauter Umgebung leben und dort betreut werden. Zu diesem Zweck engagiert sich das Land gemeinsam mit der Aktion Demenz und der connexia in der Entwicklung und Umsetzung von innovativen Programmen.

Um zusätzliche Fachkräfte für den Betreuungs- und Pflegebereich auszubilden haben Land und Arbeitsmarktservice bereits 2011 die connexia Implacementstiftung eingesetzt. Die Fachleute der Stiftung bieten Menschen, die auf Arbeitsuche sind bzw. sich beruflich neu orientieren wollen, im persönlichen Gespräch Informationen und Beratung rund um die Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten im Betreuungs- und Pflegebereich an. Das Interesse ist groß: Im Jahr 2018 wurden 178 Personen neu in die Stiftung aufgenommen, somit nahmen mit Ende 2018 insgesamt 364 Personen dieses Unterstützungsangebot in Anspruch. Seit Bestehen dieses Angebots haben 562 Frauen und Männer eine Ausbildung im Betreuungs- und Pflegebereich absolviert und stehen als Fachkräfte zur Verfügung.

Engagement der Aktion Demenz Ziel der Aktion Demenz ist nicht nur Information und Sensibilisierung, sondern auch eine wertschätzende Haltung für dementiell erkrankte Menschen, betonte Projektleiterin Daniela Egger. Mit einer Reihe ungewöhnlicher Aktionen wurde dem Thema Demenz in den letzten Jahren zu großer öffentlicher Aufmerksamkeit verholfen. So öffnen etwa das vorarlberg museum, das Kunsthaus Bregenz oder die inatura von sich aus ihre Türen mit einem speziellen Angebot für Menschen mit Demenz und deren Betreuungspersonen. Und Kneipp-Vereine und andere Sportvereine nützen Fortbildungsangebote zum Thema Demenz und sorgen dafür, dass auch älter werdende Mitglieder “am Ball” bleiben können, selbst wenn sich allmählich eine demenzielle Veränderung zeigt. Eine wichtige Säule sind die 43 Modellgemeinden in Vorarlberg, die mehr als zwei Drittel der Bevölkerung repräsentieren.