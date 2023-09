Aktion Demenz in Bludenz

Bludenz. Bludenz beteiligt sich auch heuer wieder an der Aktion Demenz. Am Mittwoch, 27. September wird um 18 Uhr im Kino Bludenz der Film „Die Vergesslichkeit des Eichhörnchens“ gezeigt.

Der Film zeigt die Herausforderungen einer jungen Pflegerin. Um Geld für ihre Familie in der Ukraine zu verdienen, kommt Marija nach Deutschland. Sie soll sich um den an Demenz erkrankten Curt kümmern, landet aber im zwischenmenschlichen Spannungsfeld einer deutschen Familie. Curts Tochter Almut, die in den letzten Jahren für ihn gesorgt hat, fühlt sich von ihrem Vater nicht wertgeschätzt, ihr Kontrollwahn hält sie aber davon ab loszulassen. Curt wiederum beginnt, Marija für seine früh verstorbene Frau zu halten. Als Almuts Bruder Philipp auftaucht, der bisher so wenig wie möglich mit seinem Vater zu tun haben wollte, nun aber die Nähe zur bildhübschen Marija sucht, beginnen die Dinge aus dem Ruder zu laufen.