Akrobatisches Körpertheater im Freudenhaus

Die australische Zirkusgruppe Gravity & Other Myths gastiert aktuell im Freudenhaus und begeistert mit ihrer modernen Show „Out-Of-Chaos“.

„Wir feiern heute mit dem Stück „Out Of Chaos“ Premiere in Vorarlberg“, erzählte Lisa-Marie Berkmann am Mittwochabend stolz. Die Gruppe wurde bereits vor drei Jahren engagiert, aufgrund der Pandemie mussten die Auftritte zweimal verschoben werden. Nun sind Berkmann und Zöhrer glücklich, dass die ambitionierten Akrobatik-Künstler in Lustenau angekommen sind und gleich an vier Tagen eine einzigartige Show liefern werden.