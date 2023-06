Akrobatik auf dem Pferd

Dornbirner Voltigierverein St. Leonhard trainiert neu im Hoferstall in Fußach.

Dornbirn Konzentriert richten sich die Augen der Kinder auf das Pferd „Grey Steel“, das mit Longen-Führerin Karin Simma die ersten Runden im Hoferstall trabt. Dann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, schwingt sich ein Mädchen nach dem anderen auf das galoppierende Pferd. Alles geschieht im Takt, die Muskeln sind angespannt, die ersten Übungen gelingen. Freudestrahlend und stolz voltigieren die Mädchen auf dem Rücken von Pferd „Grey Steel“. „Wir trainieren heute für die ASVÖ-Voltigier-Trophy und gehen unsere Küren durch, die wir dann am kommenden Sonntag den Zuschauern zeigen werden“, erklärte Karin Simma, Vereinspräsidentin des Voltigier- und Reitclubs St. Leonhard.

Umzug in Stall nach Fußach

Seit Februar ist der Verein beim Hoferstall in Fußach mit seinen vier Voltigier-Pferden untergebracht. „Hier finden wir optimale Bedingungen, um den Kindern das Voltigieren beizubringen“, erklärte Karin Simma. Bisher war der Verein in Dornbirn beheimatet. Gemeinsam mit ihrem 9-köpfigen Trainerinnenteam bringen sie den Kindern ehrenamtlich den liebevollen Umgang mit den Pferden sowie Turnübungen auf diesem bei. Die Nachfrage nach den Pferden ist groß. „Wir trainieren aktuell sechs- bis 14-jährige bei uns“, so Simma.

Aufs Pferd eingehen

Um auf dem Pferd sicher turnen zu können, machen die Kinder auf instabilem Untergrund verschiedene Übungen. „Damit fördern wir die Beweglichkeit und die Kraft. So bleiben unsere Voltigiererinnen stabil auf dem Pferd und führen ihre Turnübungen sicher aus“, sagte Trainerin Eva Hämmerle. Ein rhythmisches Gefühl ist dabei oft von Vorteil, da das Pferd sich ebenfalls im Takt bewegt. So können gerade im schnellen Galopp die Bewegungen des Tiers abgefedert werden. „Irgendwie ist es vergleichbar mit dem Buckelpiste-Skifahren“, erklärte Simma schmunzelnd. Das Gefühl, wenn man gemeinsam mit dem Pferd eine Übung macht und diese gelingt, ist unbeschreiblich schön“, sagte sie. Alle Trainerinnen haben früher selbst voltigiert. Heute geben sie ihr Wissen und ihre Leidenschaft für diesen Sport an die Vereinskindern weiter.

Voltigierveranstaltung