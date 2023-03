Akribische Spurensucher und Anästhesiebomben auf Eis

Das Eishockey-Benefizspiel KH Dornbirn gegen die Polizei wurde wieder zu einem großen Erfolg.

Dornbirn. Wenn es Götter in Weiß und Pfleger der Herzen gegen Spürnasen und eiskalte Bullen aufnehmen, dann hat das einen ganz besonderen Hintergrund: Es ist wieder Zeit für das legendäre Eishockey-Benefizspiel Krankenhaus Dornbirn gegen die Polizei. So geschehen vergangenen Samstagabend in der Eishalle Dornbirn.