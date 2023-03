AKJ und mehr: W&W verlost 2x2 Tickets fürs Dynamo Festival!

Mit Akne Kid Joe hält der Punk Einzug in das Dynamo Festival 2023 am Spielboden. WANN & WO verlost 2x2 Tickets!

Mittlerweile spielt ihr nicht nur eigene Touren, sondern auch große Festivals. Rock am Ring zieht ihr in Songs aber regelmäßig durch den Kakao. Ist das Festival für euch die „rote Linie“ in Sachen Live-Auftritt? Ob wir jemals bei Rock am Ring spielen werden, können wir nicht sagen. Erst einen Song zu schreiben, der das Festival verarscht und dann eingeladen zu werden, wäre schon lustig. Am Ende leiht uns Metallica die Tontechnik. Oder wir sagen ab, weil’s uns doch zu peinlich ist.