Akademie Vorarlberg war in Torlaune: Drei Kantersiege

Drei hohe zu Null-Heimerfolge feierten die heimischen Fußballtalente gegen das Schlusslicht Klagenfurt.

BREGENZ. Drei klare Zu-Null- Heimsiege, davon fiel ein Schützenfest Zweistellig aus, mit insgesamt zwanzig Treffern, jeweils gegen das Schlusslicht Austria Klagenfurt, so lautet die imposante Bilanz zur Frühjahrsheimpremiere von der Akademie Vorarlberg. Der Torhunger der heimischen Fußballtalente war kaum zu stillen. Der Unter-18-Mannschaft mit Trainer Heinz Fuchsbichler gelang gegen die Kärntner ein 11:0-Bestschießen. Sieben Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Der Frastanzer Philipp Gaßner schoss ein Triplepack, der Bregenzer Valentin Matkovic und der Austrianer Angelo Bacic traf je zweimal und je einmal waren Luca Maximilian Wieser, Filip Milojevic, Samuel Jörg und Dogukan Sismanlar erfolgreich. Gaßner liegt nun in der Torschützenliste mit acht Treffern auf dem zweiten Platz und zwei weitere Schützen haben gleichviel auf dem Konto. Die U-18-Elf stellt die zweitbeste Offensive dieser Altersstufe. Durch die klaren Erfolge sind die Unter-16 bzw. Unter-15-Jährigen nun schon auf dem zweiten Tabellenplatz. Dank seinem Doppelpack von Wolfurt Kicker Tamar Crnkic und Toren von Benjamin Thurnher, Felix Oberwaditzer und David Prentner gab es einen ungefährdeten 5:0-Heimerfolg. Damit zog Tamar Crnkic mit dem Rapidler Jovan Zivkovic mit je 15 Treffern in der Torschützenliste gleich. Spieler des Spiels bei den jüngsten Talenten war der Lauteracher Mauro Hämmerle. Der Stürmer traf im Triplepack, ein Tor gelang Churchill Henry Amenaghawon zum 4:0-Sieg. Hämmerle zog mit seinem Dutzenden Tor mit dem Burgenländer Julian Konrad in der Torschützenwertung gleich. Die U-15-Truppe ist nach dem sechsten Erfolg zuhause das besten Heimteam und nun Zweiter in der Tabelle. Vorarlberg kann in allen drei Altersstufen den Torschützenkönig stellen: Philipp Gaßner, Tamar Crnkic und Mauro Hämmerle haben ausgezeichnete Chancen diese Statistik zu ihren Gunsten zu entscheiden.