Akademie Vorarlberg U-18 ist Spitzenreiter

Seit vielen Jahren ist die Akademie vom österreichischen Rekordmeister SK Rapid Wien hinter Seriensieger FC RB Salzburg das zweitstärkste Team auf nationaler Ebene. Die Unter-18 bzw. Unter-16-Elf der Hütteldorfer sind in den beiden letzten Saisonen jeweils Zweiter geworden. Schon am zweiten Spieltag sorgt aber die U-18-Truppe unter Trainer Heinz Fuchsbichler für eine faustdicke Sensation. Dank dem Goldtor von Sulner Raphael Welte gewann Vorarlbergs älteste Nachwuchs-Landesauswahl in der Bundeshauptstadt mit 1:0 und ist nach zwei Spielen ohne Gegentor und einem Torverhältnis von 7:0 überraschend Spitzenreiter. Trotz den acht Abgängen im Sommer ist man Erster. Die Unter-16-Jährigen mit Coach Helmut Hafner trotz den Hütteldorfern ein 1:1-Auswärtsremis ab. Der Harder Nemanja Krstovic erzielte für Vorarlberg den Treffer (15.). Die U-16-Mannschaft ist Zweiter. Eine unglückliche 1:2-Niederlage bezog die U-15-Elf. Adriano Erhard vom SK Bürs gelang das Ehrentor.