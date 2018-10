Akademie Vorarlberg U-15-Team deklassiert Rapid Wien

Erster Auswärtssieg für die heimische Akademie Unter-15-Mannschaft in dieser Saison.

Die Elf um Trainer Martin Schneider deklassiert auswärts den Rekordmeister Rapid Wien mit 5:1 und steht wieder auf dem Podest. Hinter Salzburg und Sturm Graz liegt Vorarlbergs jüngste Auswahlmannschaft auf dem ausgezeichneten dritten Rang. Fünf verschiedene Torschützen trugen sich beim Schützenfest in die Liste ein. Für den Lochauer Erkin Yalcin und den Altenstädter Mert Tarim war es schon jeweils das Saisontor Nummer fünf. Der Unter-15-Elf winkt nach der Hinrunde sogar ein Podestplatz. Die Unter-16-Jährigen verloren in Hütteldorf durch den Doppelpack von Philipp Wydra mit 0:2 und bleiben in der Tabelle Sechster.