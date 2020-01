Akademie Vorarlberg träumt vom vierten Streich

Mit neun Siegen qualifizierten sich die Vorarlberger Nachwuchstalente für die Endrunde

Spannung bis zur letzten Sekunde. So viel Dramatik pur erlebten die Zuschauer in der Hofsteihalle Wolfurt in der dritten Vorschlussrunde im Hallenmasters Wolfurt. Mit der heimischen Akademie Unter-18-Mannschaft und Lauterach 1b (2. LK) qualifizierten sich zwei weitere Klubs für den großen Showdown. Nach achtjähriger Pause gelang den jungen Talenten des Landes der Einzug ins Finale. Mit neun Siegen und ohne Niederlage hat sich die Truppe von AKA-Coach Heinz Fuchsbichler eindrucksvoll im Kampf um den Masterssieg zurückgekämpft. Nach 2007, 2003 und 2001 liebäugeln der dreifache Champion von Wolfurt mit dem vierten Streich. Erst als Torjäger Marcel Krnjic im Entscheidungsspiel um den Aufstieg gegen Lochau vier Sekunden vor dem Schlusspiff das 3:0 gelang, war das Weiterkommen fixiert. Besonders der Dornbirner Marcel Krnjic erzielte im Halbfinale sieben von siebzehn Traumtoren und hatte einen wesentlichen Anteil am Erfolg. Mit Valentin Matkovic, Carlos Berlinger, Samuel Jörg und Florian Rusch stehen sogar vier 16-Jährige im Aufgebot der Fuchsbichler-Elf. „Das war schon vom Feinsten und unbesiegt in die Endrunde einzuziehen ist großartig“, war AKA Coach Heinz Fuchsbichler hochzufrieden.